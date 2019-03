Cardul european de sanatate. Iata ce se intampla de astazi

carduri europene google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de astazi, perioada de valabilitate a cardului european de sanatate s-a dublat, de la unul la doi ani. O masura care vine sa alinieze Romania la normele existente in alte state comunitare. Dublarea perioadei de valabilitate a cardului european de sanatate se regaseste in Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, document aparut in Monitorul Oficial pe 11 martie 2019 si care se aplica din 14 martie 2019. Perioada de valabilitate a acestui document a mai fost prelungita si in 2016, cand s-a trecut de la sase luni la un an. Certificatele inlocuiesc cardurile europene de sanatate Potrivit legislatiei in vigoare, cardul european ...