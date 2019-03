Care a doborat-o, “Exatlon” sau “Ferma”? Claudia Pavel: “A fost o experienta extrema, din cauza conditiilor, a lipsurilor, a foametei”

Desi a intrat in showbiz prin muzica, in care s-a lansat pe la inceputul anilor 2000, Claudia Pavel e mai cunoscuta azi datorita show-urilor de televiziune la care participa.

Vedeta de 34 de ani a fost si la ”Exatlon”, si la ”Ferma”, doua experiente extreme, intre care nu pune insa semnul egal. De ce, ne-a explicat chiar ea.

Daca am judeca dupa ce-am vazut la TV, am zice ca la ”Exatlon” i-a fost mai greu Claudiei decat la ”Ferma”. Probele sportive la care sunt supusi concurentii cantonati in Republica Dominicana sunt horror si majoritatea se accidenteaza grav in timpul concursului, iar cei care pierd intrecerile ajung sa doarma in conditii neprimitoare si primesc hrana putina. In plus, Claudia a facut o alergie urata in timpul show-ului de la Kanal D, umplandu-se de bube. Si totusi, cantareata s-ar intoarce acolo. Nu si la ”Ferma”!

”«Ferma» a fost o experienta extrema. Una dintre cele mai grele prin care am trecut. Sigur, din cauza conditiilor, a lipsurilor, a foametei, a frigului. A fost foarte frig. Nu ma intereseaza ce a fost in sezoanele trecute. Daca era si mai rau, nu rezistam nici atat, plecam pe jos spre casa. Sa-ti fie foarte greu departe de casa si sa te mai si atace incontinuu cineva si sa minta despre tine: ca nu muncesti, ca nu faci aia, ca nu faci ailalta… Mi-a fost foarte greu. Prefer oricand Republica Dominicana. Cu toate insectele care m-au intepat. Mai bine alergica. Visul meu este sa traiesc in costum de baie si slapi. Tu ce ai alege: sa umbli ca un eschimos sau la soare? Experienta «Ferma» a fost mult mai grea”, ne-a marturisit Claudia, dupa ce a fost eliminata din reality-show-ul difuzat la PRO TV.

Despre rivala Brigitte Nastase. ”Am trimis-o la control psihiatric”

Mai greu decat sa faca fata conditiilor din ”Ferma” i-a fost Claudiei sa digere vorbele lui Brigitte Nastase, concurenta care a scos-o din emisiune, in urma unui duel. Fosta nevasta a lui Ilie Nastase a spus ca, in urma cu multi ani, Claudia s-ar fi culcat cu fostul ei sot, Octavian Sfat.

”Eu imi asum fiecare cuvant pe care l-am scos pe gura. Nu stiu ceilalti. Cand am vazut testimonialele, am ramas surprinsa. M-a surprins Brigitte. Pe sotul ei – Dumnezeu sa-l odihneasca, saracul cred ca se invarte in mormant acum, cand aude ca ea a ales pe cineva care nu poate sa spuna daca e adevarat sau nu – nu-l cunosc. Eu aveam vreo 15 ani cand zice ea ca s-a intamplat. Ea zice ca eu am venit la discoteca sa cant. Am cantat in toata tara asta si cu trupa Candy, si singura, in 20 de ani ar insemna ca ar fi trebuit sa ma culc cu fiecare patron de discoteca, ca alfel nu ma primea. E o. Eu am trimis-o la control psihiatric de multe ori. Toate lucrurile pe care le-am spus despre ea in «Ferma» sunt adevarate si pot fi demonstrate. Ce a spus ea despre mine depaseste orice limita a imaginatiei”, sustine cantareata.

