Care e atmosfera in Coalitia de Guvernare! Reactia lui Tariceanu

Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca relatia din coalitie nu este nici mai buna, nici mai proasta decat in urma cu cateva zile, in ciuda divergentelor publice. El a explicat ca e normal ca PSD si ALDE sa aiba puncte de vedere diferite pe anumite teme pentru ca ”nu suntem nascuti din aceeasi mama”. Ipoteza soc! Calin Popescu-Tariceanu ar putea fi premierul opozitiei ”Eu m-am referit in mod clar si am vazut ca si premierul a inteles mesajul meu. Eu am spus ca in Romania sunt permanente scandaluri politice, ca acest scandal este exportat in afara Romaniei si asa mai departe. Eu imi doresc sa renuntam la aceasta politica a plangerilor penale, ...