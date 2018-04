Care este adevarul? Este sarea de bucatarie daunatoare sanatatii? Sau, dimpotriva, e un leac nepretuit? In retete naturiste, sarea este leac pentru 100 de boli

sare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarea, considerata candva la acelasi pret cu aurul, a inceput sa fie numita in secolul nostru otrava alba. Care este adevarul? Este sarea de bucatarie daunatoare sanatatii? Sau, dimpotriva, e un leac nepretuit? Si medicina traditionala, si cea moderna, sustin ca, folosita in cantitati moderate, clorura de sodiu este indispensabila organismului. Nu degeaba se foloseste comparatia „ca sarea in bucate“. Fara acest ingredient, nu numai ca alimentele nu sunt de sat, dar si corpul uman sufera de lipsa unor microelemente. In plus, folosita in retete naturiste, sarea este leac pentru 100 de boli. Cata sare trebuie sa consumam zilnic? Cine incepe masa cu sare si o termina tot cu sare este protejat de 72 de ...