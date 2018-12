Care este asemanarea dintre Sagrada Familia si Catedrala Mantuirii Neamului?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sagrada Familia, una dintre cele mai atractive cladiri din punct de vedere turistic din Barcelona si chiar din lume, a primit in decursul acestui an o amenda de 41 de milioane de dolari pentru ca este o cladire care se construieste de peste 133 de ani fara autorizatie de constructie. Spaniolii si-au facut calculele si amenda va putea fi platita in urmatorii 10 ani, iar banii vor fi folositi pentru a imbunatati infrastructura si transportul public local. Pentru transportul in comun din orasul Catalunyei se vor investi 22 milioane euro, pentru spatii publice 3 milioane, pentru acces direct de la metrou 7 milioane euro si pentru modernizarea strazilor din zona, 4 milioane euro. Lucrarile la constructia Sagradei Familia au inceput in ...