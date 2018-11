Care este cauza mortii dansatoarei care s-a prabusit pe scena, in timpul unui concert! Boala de care suferea, dar de care nu stia nimeni

Diana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diana, tanara dansatoare in varsta de 33 de ani care a murit la Balul Bobocilor al unui liceu din Sebis, s-ar fi stins din viata din cauza unei boli nediagnosticate la timp. Mai exact, potrivit unor surse apropiate familiei, tanara care era casatorita ar fi avut o malformatie congenitala a inimii, insa n-ar fi stiut. Tocmai de aceea, inima dansatoarei s-a oprit brusc, in timpul spectacolului, in urma oboselii acumulate. Tanara a intrat in stop cardio-respirator de trei ori, iar eforturile medicilor au fost in zadar, dupa cum a povestit chiar medicul care a incercat sa-i salveze viata. Vezi si: Doctorii trag un semnal de alarma! Medicii sunt legati de maini si nu pot rezolva astfel de cazuri! ...