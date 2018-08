Care este cea mai barfitoare zodie – Toata lumea va sti ce faci tu!

Barfe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea are secrete, insa de cele mai multe ori, in momentul in care ne apropiem de cineva si-l consideram de incredere, ne spunem si cele mai intunecate secrete ale noastre. Acest lucru nu este deloc favorabil noua pentru ca nu poti avea incredere in nimeni. Unele persoane sunt extrem de false si iti pot fi prieteni doar de fatada, insa pe la spate te pot barfi mai rau decat cei mai inversunati dusmani. In cazul persoanelor barfitoare se aplica vorba: tine-ti prietenii aproape si dusmanii si mai aproape. Nimeni nu ar trebui sa aiba astfel de persoane aproape pentru ca nu fac nimic altceva decat sa iti otraveasca viata. Astrele ne dezvaluie care este cea mai barfitoare zodie si de ea chiar ar trebui sa te ...