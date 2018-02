Care este cea mai mare slabiciune a fiecarui semn zodiacal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fie ca vorbim de mancarea de la fast-food, tigari sau dulciuri, fiecare persoana are un anumit viciu. Insa slabiciunile care alimenteaza aceste vicii reprezinta adevarata problema. Iar daca iti este greu sa iti identifici propriile slabiciuni, poti sa apelezi cu incredere la sfatul astrologilor. iata care iti sunt punctele slabe, in functie de zodia in care te-ai nascut! Berbec: Disputele verbale In momentul in care cineva iti face un repros, devii extrem de nervos si uneori chiar irational. Trebuie sa inveti sa iti controlezi temperamentul si sa fii mai diplomat. Taur: Auto-indulgenta Iti este foarte greu sa iti gestionezi sentimentele, in momentul in care iti sunt ranite. Ai tendinta de a apela la auto-indulgenta. Nu este n ...