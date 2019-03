Care este cea mai populara fotografie pe Facebook din toate timpurile? - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poza, desi a fost postata acum cativa ani, nu a fost depasita ca numar de Like-uri si Share-uri. Fotografia a fost postata in 2012 si il infatiseaza pe Barack Obama imbratisandu-si sotia, pe Michelle Obama. Echipa de campanie a democratului a postat poza pe retelele sociale in momentul anuntarii victoriei sale in cursa pentru al doilea mandat de presedinte. Vezi si: O poza cu un ou a batut recordul de like-uri pe Instagram detinut de Kylie Jenner. Care a fost reactia acesteia -ul acestei fotografii, insotit de mesajul "Inca patru ani", a devenit cel mai popular din toate timpurile. Intr-o singura noapte, poza a adunat peste 3,2 milioane de "Like"-uri si a fost share-uita de peste 400.000 de ori. ...