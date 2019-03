Care este cel mai scump oras din lume

Paris google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paris, Hong-Kong si Singapore ocupa, la egalitate, primul loc in topul celor mai scumpe orase din lume, in clasamentul realizat de Economist Intelligence Unit care compara preturile din 133 de orase la nivel global, pentru prima data in 30 de ani cand trei orase conduc topul, informeaza BBC. Anul trecut, capital Frantei a ocupat locul doi in topul celor mai scumpe orase din lume, iar in acest an face parte din grupul de patru orase europene intrate in top 10. Cele mai scumpe vacante, achizitionate de ieseni in aceasta perioada. Au platit 11.000 de euro pentru o aventura in savana Studiul realizat de cei de la Economist Intelligence Unit compara pretul unor elemente comune, cum este pretul painii, din diferite t ...