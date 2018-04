Care este costul retehnologizarii reactorului 1 de la Cernavoda. Ce a declarat directorul Nuclearelectrica

"Am aprobat în AGA, la finalul lui septembrie (2017 - n. r.) demararea acestui proiect. E clar că din punct de vedere economic proiectul are foarte multă logică. Practic, cu jumătate din costul unui reactor putem prelungi durata de viaţă a reactorului 1 cu 30 de ani. Această perspectivă de a mai prelungi cu încă 30 de ani durata de viaţă a unui reactor la un returner ascent dublu atrage foarte mulţi investitori. Conform strategiei adoptate în AGA, ne uităm la o închidere a reactorului între decembrie 2026 şi decembrie 2028. Ca orice operaţiune de retehnologizare, aceasta se planifică în mai mulţi ani şi are mai multe etape. Noi, momentan, suntem programaţi pentru finele etapei I, care înseamnă studiu de fezabilitate, planificare iniţială şi dezvoltarea strategiilor de contactare şi finanţare", a spus Ghiţă.