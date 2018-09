Care este istoria lui Bula, celebrul personaj de bancuri

bula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se pare ca personajul fictiv Bula a luat nastere in Romania, in jurul anilor ’60, in perioada comunista. Bula este un personaj inventat 100%. Fie ca vrem sa o spunem sau nu, numele „Bula” a fost ideea unui roman ingenios care a transformat cuvantul vulgar sinonim in limba romana cu „penis”, inlocuind prima litera „P” cu „B”. Astfel, numele s-a preluat prin viu grai, din vorba in vorba si Bula a devenit personajul principal din bancurile si glumele romanesti. Totusi, bula face referire si la altceva. In dictionar, conform definitiei, bula este o basica de aer sau de gaz aflata in masa unui lichid sau a unui solid. Tot „bula” inseamna o haina ponosi ...