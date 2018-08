Legatura dintre stres si hipertiroidism google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stresul trebuie tinut sub control in cazul oricarei afectiuni. Insa cand vine vorba de glanda tiroida, acest aspect este extrem de important, deoarece stresul poate agrava situatia, provocand hipertiroidism. In acest articol, iti aratam ce trebuie sa faci pentru a tine ambele probleme sub control. Este important sa stim cu totii care este legatura dintre stres si hipertiroidism. Disfunctiile tiroidiene sunt destul de frecvente.Insa putine persoane constientizeaza faptul ca anumiti factori, cum ar fi stresul, afecteaza productia de hormoni tiroidieni. In articolul de astazi iti prezentam pe larg legatura dintre stres si hipertiroidism. Legatura dintre stres si hipertiroi ...