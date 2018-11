Care este semnificatia "liniei inger", pe care putine persoane o au in palma. Esti foarte norocos daca o ai

Persoanele care au in palma linia inger trec cu usurinta de obstacole si au noroc in dragoste si in viata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Linia inger", acea linie din palma paralela cu "linia vietii", este foarte rara, fiind intalnita la foarte putine persoane. Se spune ca daca o ai in palma esti intr-adevar norocos. Specialistii o numesc o "linia inger", deoarece se crede ca oamenii la care este intalnita au un inger pazitor care ii ajuta in situatii dificile. Asadar, despre aceste persoane binecuvantate se spune ca trec cu usurinta de obstacole si au noroc in dragoste si in viata. Totodata, linia paralela cu cu cea a vietii mai este cunoscuta si drept "Linia Ingerului Pazitor" sau "Linia lui Marte&quo ...