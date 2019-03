Care este starea de sanatate a lui Liviu Dragnea! Codrin Stefanescu a spus totul

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a anuntat ca Liviu Dragnea mai ramane cateva zile internat in spital, urmand ca medicii sa decida daca il vor opera. Social-democratul spune ca doctorii i-au recomandat sa stea intins in pat, alaturi de el, in spital, fiind iubita sa, Irina Tanase. Bogdan Chirieac analizeaza conflictul dintre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea: Presedintele face doar fake news "Nu se simte foarte bine, speram sa revina la forma maxima cat de curand, l-am asteptat la Braila, aseara ne-a anuntat ca medicii au stabilit ca trebuie sa ramana internat cateva zile, in cursul zilei de azi vor stabili daca e nevoie de interventie chirurgicala. Nu au exclus aceasta varianta. Medi ...