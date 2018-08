Care este starea de sanatate a pilotului ranit grav in accidentul aviatic de la Suceava. Este internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi

Accident aviatic in Suceava google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea pilotului ranit grav in accidentul aviatic de la Fratautii Vechi, judetul Suceava, este stationara, medicii de la Spitalul de Neurochirurgie Iasi precizand ca barbatul nu a fost operat si este in continuare la Terapie Intensiva. Pilotul ranit grav in accidentul aviatic de la Frautatii Vechi, judetul Suceava, a fost adus sambata cu elicopterul SMURD la spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Sorin Bochis, in varsta de 53 de ani, originar din Timisoara, a fost gasit in viata de catre echipele de descarcerare care au ajuns la locul accidentului, insa starea acestuia era extrem de grava. El a fost transportat la spital, unde medicii au constatat ca are traumatism cranio-cerebral ...