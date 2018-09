Care este televiziunea din Romania care are de platit peste 75 de milioane de euro catre statul roman

Datorii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Realitatea TV este tinta atacurilor sefilor Partidului Social Democrat, din cauza datoriilor pe care televiziunea patronata de Cozmin Gusa le are fata de statul roman. Totusi, postul din echipa caruia face parte si prezentatorul Rares Bogdan nu este singurul care trebuie sa platesca milioane de euro catre stat. PRO TV datoreaza, conform datelor facute publice pe anul 2017, nu mai putin de 361.160.836 de lei, circa 77.668.996 de euro. Citeste si: Cum arata guvernul dupa care tanjeste Klaus Iohannis. Pe cine ar pune prim-ministru al Romaniei Concret, PRO TV are de platit statului roman cu 46.075.437 de lei, in jur de 10 milioane de euro, mai mult decat Realitatea TV, care trebuia sa achite, in 2017, 315 ...