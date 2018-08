Care este urmatorul PAS in ancheta legata de intervenția jandarmilor la protestul din 10 august: Procurorii au inregistrat 291 de PLANGERI

Halep-Bertens, finala Cincinnati Open 2018! A treia incercare pentru Super Simo! Simona Halep se află, duminică, la a treia încercare de a câștiga trofeul de la Cincinnati. Și va încerca să scrie istorie în meciul pe care îl dispută cu olandeza Kiki Bertens, finalista-surpriză a turneului și cea supranumită „devoratoarea” jucătoarelor de top 10. Dacă Simona Halep va avea victoria, va fi prima jucătoare de tenis […] The post Halep-Bertens, finala Cincinnati Open 2018! A treia încercare pentru Super Simo! appeared first on Cancan.ro.

Ruby, fotografie de infarct. S-a fotografiat in oglinda, in sanii goi. "Of, of, ce ne faci tu noua!" Ruby este una dintre cele mai sexy artiste din România. Este o nonconformistă și îi place să se joace cu imaginația bărbaților. Recent, cântăreața s-a fotografiat în oglindă, într-o ipostază super-sexy. Ruby s-a pozat de la spate, în timp ce purta un tricou care îi acoperea posteriorul demențial. Sânii nu i-a acoperit, însă, cu nimic

Parchetul Militar Bucuresti a inregistrat 291 de plangeri in cazul protestelor violente Câteva zeci de persoane au fost și duminică să depună plângere. Toți susțin că au fost victimele violențelor jandarmilor ...

Bacalaureat 2018 sesiunea de toamna. Elevii susțin luni, 20 august, proba la limba și literatura romana Bacalaureat 2018 sesiunea august-septembrie. Luni, 20 august, elevii de clasa a XII-a vor susține prima probă a Bacalaureatului din toamnă, și anume, proba scrisă la Limba și Literatura Română.(CITEȘTE ȘI: ALEX ERBAȘU, FOSTUL SEX-SIMBOL AL ROMÂNIEI, A FĂCUT SUPER-CHEF PE LAC) Ministerul Educațieia publicat pe site-ul oficial, Edu.ro, situația candidaților înscriși la cea de-a doua sesiune de

Accident groaznic la Carpathian MTB Epic. Un biciclist a cazut in cap! Un participant la Carpathian MTB Epic a fost preluat de SMURD inconștient, cu multiple traumatisme în urma unei căzături cu bicicleta. Un biciclist se află în stare gravă după ce a căzut în cap, la Carpathian MTB Epic. A fost coborât de Salvamont Argeș la Cabana Brusturet, de unde va fi preluat de elicopterul SMURD

O familie cu doi copii a fost recuperata de jandarmii montani de pe traseul Jepii Mari O familie cu doi copii a fost recuperată, duminică, de pe traseul Jepii Mari, oamenii sunând la 112 după ce s-au rătăcit. Jandarmii montani prahoveni i-au recuperat pe turişti şi i-au dus în siguranţă în Sinaia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Un nou bilant de la Parchetul Militar, dupa mitingul din 10 august: Procurorii au inregistrat 291 de PLANGERI, iar 127 de persoane au fost audiate La Parchetul Militar Bucureşti au fost înregistrate până duminică 291 de plângeri împotriva jandarmilor care au intervenit la protestul din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Parchetului General. Procurorii militari au audiat, până acum, 127 de persoane.

Alerta ANM: Cod PORTOCALIU de ploi in Vrancea si cod galben in alte zece judete Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi în judeţul Vrancea, duminică, până la ora 18, iar în alte zece judeţe, între care şi Bucureşti, este cod galben de precipitaţii până la ora 17.30.

ALERTA Carmen Dan, noi EXPLICAȚII privind protestul din 10 august Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, va susține o declarație de presă, astăzi 19 august a.c., începând cu ora 19.00, având ca temă evenimentele de la manifestațiile din data de 10 august, transmite MAI.Declarațiile au loc în contextul în care au apărut mai multe controverse în spațiul public pr ...