Care sunt bauturile care pot provoca 13 tipuri de cancer

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Persoanele care beau in mod regulat bauturi carbogazoase cu un continut mare de zahar prezinta un risc mai mare de a face cancer decat cele care nu consuma astfel de bauturi, indiferent daca sunt sau nu supraponderale, se arata intr-un studiu al cercetatorilor australieni. Studiul a analizat 3.283 cazuri de cancer legate de obezitate si a descoperit ca riscul acestei boli creste in conditiile consumului de bauturi carbogazoase indulcite cu zahar. Remedii fara pastile sau siropuri scumpe. Cum poti scapa de raceala, dureri de gat, nas infundat si tuse dintr-o «lovitura» "Am fost surprinsi sa constatam ca riscul de cancer nu era complet motivat de obezitate. Nu este si cazul celor care beau bauturi carbogazoase ...