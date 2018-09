Care sunt cele mai echilibrate zodii. Multi si-ar dori sa fie ca ele

Zodii echilibrate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unele zodii se numara printre cele mai echilibrate. Balanta Sunt echilibrate atat in ceea ce priveste viata lor personala, cat si in modul in care vad lumea din jur. Balantele nu vor fi niciodata partinitoare, ci neutre si vor incerca sa asculte argumentele fiecarei parti inainte de a lua o decizie sau de a se implica de partea cuiva. Sunt foarte diplomate. Capricorn Capricornii sunt persoane care se implica foarte mult in orice proiect si uneori se lasa duse de val, insa vine un moment cand isi gasesc echilibrul. Sunt foarte echilibrati si au grija de ei sa nu faca excese. Sunt persoane foarte serioase care isi respecta mereu promisiunile. Pesti Pestii obisnuiesc sa isi faca plan ...