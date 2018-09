Care sunt cele mai lungi cuvinte din limba romana. Unul dintre ele are 44 de litere

Dictionar limba romana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stim cu totii ca medicii scriu urat, dar iata ca trebuie sa scrie si mult. Cele mai lungi cuvinte din limba romana sunt termeni medicali. Cel mai lung cuvant din limba romana are nu mai putin de 44 de litere. E un cuvant nou aparut in limba, recordul din DEX 1998 fiind de 25 de litere. Dupa publicarea DEX ’98, cel mai lung cuvant din limba romana a fost „electroglotospectografie”, lung de 25 de litere. Cuvantul defineste o metoda de stabilire a compozitiei armonice a semnalelor vorbirii prin analiza impulsurilor obtinute cu electroglotograful. Acesta din urma este un aparat electronic care permite vizualizarea si inregistrarea vibratiilor glotale. Cuvantul ramane in continua ...