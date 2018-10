Care sunt cele mai mari regrete ale oamenilor. Diferentele dintre femei si barbati

regrete in pat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un studiu realizat in America arata care sunt cele mai comune regrete in randul oamenilor. Cel mai „adanc” regret al oamenilor nu este deloc unul suprinzator. Studiul a fost realizat prin chestionarea a 370 de oameni si arata ca iubirea sau dragostea pierduta se afla pe primul loc in topul celor mai mari regrete ale oamenilor, scrie Gandul. Iubirii ii urmeaza, indeaproape problemele de familie, scolarizarea, munca si banii. 1. Iubirea, dragostea pierduta – 18,1% 2. Familia – 15,9% 3. Educatia – 13,1% 4. Cariera – 12,2% 5. Banii – 9,9% 6. Cresterea copiilor – 9% 7. Sanatatea – 6,3% 8. Altele – 5,6% 9. Prietenii – 3,6% 10. Spiritualitatea ...