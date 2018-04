Care sunt consecintele excesului de vitamina D?

Consecinte intoxicare vitamina D google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In general, intoxicarea cu vitamina D nu prezinta simptome si poate fi tratata usor. Intrucat aceasta problema nu este usor de detectat, este important sa mergi la medic daca ai anumite banuieli. Consumul de vitamine este esential pentru sanatatea organismului, oferindu-ti totodata energie si vitalitate. Cu toate acestea, suplimentele cu vitamine trebuie consumate doar in anumite cantitati. Depasirea dozei recomandate poate avea urmari negative. In articolul de astazi te invitam sa descoperi consecintele excesului de vitamina D. Cand incepi sa iei vitamine, este necesar sa verifici care este cantitatea de care ai nevoie si doza maxima pe care o poti lua. Nu este indicat sa me ...