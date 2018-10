Care sunt numerele extrase la tragerile LOTO de astazi, 7 octombrie 2018

Numerele câștigătoare de duminică, 7 octombrie 2018 sunt:21, 12, 40, 44, 33, 1: 9 / 21, 3, 42, 34, 4: 29, 25, 14, 10, 33, 40: 6093405: 035445: 348051La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 8 milioane lei (peste 1,7 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 808.000 lei (peste 173.000 de euro).La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 3,45 milioane lei (peste 741.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 121.300 de lei (aproximativ 26.000 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 131.500 de lei (peste 28.100 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 155.300 de lei (peste 33.200 de euro), conform RomaniaTV.net