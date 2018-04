Care sunt produsele pe baza de ulei CBD care iti pot imbunatati sanatatea

Uleiul CBD este un produs din ce in ce mai popular, care a patruns in ultimii ani pe piata suplimentelor alimentare, avand efecte deosebit de benefice asupra organismului uman. Spre deosebire de omologul sau, THC-ul, provenit din aceeasi planta de canabis, CBD-ul (canabidiolul) nu are efecte psihoactive, fiind unul din cei 85 de canabinoizi descoperiti pana in prezent, si cel mai cunoscut dupa THC. Uleiul CBD este extras din plante de canabis cu un continut foarte scazut de THC, prin urmare este perfect legal si deja folosit in multe tari europene ca tratament naturist.

Pentru cei care nu au incercat pana acum acest produs, avem vesti imbucuratoare: acum exista o multitudine de tipuri de produse prin care te poti bucura de proprietatile canabidiolului. Fie ca este vorba de extracte cu puritate crescuta, unguente sau ceaiuri, toate produsele sunt benefice pentru organism si sunt 100% legale! Legalizeit.ro pune la dispozitie o gama foarte variata de produse ce contin CBD, pentru a satisface si cele mai exigente gusturi. Iata o parte dintre acestea:

- Ulei CBD in stare pura - certificat in scopuri de utilizare terapeutica, acest produs poate varia in concentratie, de la 5% pana la 60% si este de regula livrat intr-un recipient ce permite aplicarea usoara, de obicei sub forma unei seringi.

- Capsule CBD pur - praful pur continut in aceste capsule provine din plante de calitatea 1, crescute la mare altitudine, in muntii Alpujarra din Spania. Recomandate celor cu un stil de viata mai dinamic, extractele sunt comercializate in flacoane de 10 sau 30 de capsule.

- Unguente si lotiuni - Pentru uz topic, acestea au aratat rezultate uimitoare de fiecare data, probabil de aceea sunt din ce in ce mai multi care le folosesc. Pe Legalizeit.ro vei gasi o multitudine de produse, de la ceara si balsamuri pana la unguente si tincturi, pentru uz extern.

- E-lichid - Cu aroma de mere, capsuni sau cirese, e-lichidele pentru tigara electronica nu contin nicotina si ofera o experienta a vapatului de top, precum si o aroma intensa.

- Ceai CBD - Provenite din agricultura ecologica, aceste ceaiuri au multiple aplicatii pentru diverse functii ale organismului. Regasite in amestecuri alaturi de alte plante precum hibiscus, musetel sau frunze de menta, ceaiurile CBD ajuta la mentinerea homeostazei, la relaxare si somn, precum si la stimularea imunitatatii si eliberarea cailor respiratorii.

- Bomboanele CBD - uimitor de delicioase, acestea au concentratii diferite de CBD, impreuna cu extracte din menta, miere si flori de lavanda.

Acestea sunt doar cateva din produsele derivate din ulei CBD, acesta fiind deosebit de benefic pentru organism, fapt dovedit de nenumaratele studii clinice efectuate in ultimii ani. Datorita concentratiei mari de canabidiol, uleiul de canabis a devenit din ce in ce mai popular in ultima decada, captand atentia oamenilor de stiinta datorita potentialului sau de a fi folosit ca tratament complementar pentru mai multe tipuri de afectiuni, mai ales in cazul celor care nu mai raspund pozitiv la tratamentul standard.

