Care sunt simptomele si stadiile herniei de disc si cum poate fi tratata fara operatie

Ne petrecem tot mai mult timp in spatele unui birou: minim opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana. Si desi poate parea mai comod decat daca am avea un job pe teren, acest lucru nu este deloc benefic pentru starea noastra de sanatate.

Statul prelungit la birou, intr-o pozitie vicioasa, poate conduce in timp la afectarea coloanei vertebrale, ce se traduce prin aparitia durerilor si a unor afectiuni de tipul lombalgiilor, herniilor de disc lombare sau cervicale.

Mai mult decat atat, tot organismul are de suferit din cauza unei slabe oxigenari a tesuturilor. Vestea buna este ca astazi putem beneficia de tratamentul cu ozon, care contine elementul vital pentru o stare generala de sanatate mai buna: oxigenul.

Ozonoterapia trateaza durerile musculare si articulare, hernia de disc, precum si lipsa de energie a corpului, redandu-i tonusul si vitalitatea.

“Ganditi-va la terapia cu ozon ca la cantitatea de apa pe care trebuie sa o consumati zilnic pentru a va hidrata si a avea o stare buna.

Asa se intampla si in cazul unui supliment de oxigen, de care avem nevoie nu doar pentru a supravietui, ci pentru a trai in cele mai bune conditii si la potentialul maxim.

Ozonoterapia ne poate imbunatati calitatea vietii, in special daca mediul nostru de lucru ne predispune la o slaba oxigenare, iar stilul nostru de viata este unul sedentar, lipsit de orice fel de activitate fizica in aer liber”, explica Nusa Bulai, consilier medical.

Cum afecteaza statul prelungit la birou coloana vertebrala?

Dr. Mihai Baican, medic specialist traumatologie sportiva ca afirma faptul ca statul prelungit la birou conduce la aparitia contracturii musculare, care va determina reducerea spatiului intervertebral.

In aceasta situatie va aparea “iritarea” ramurilor nervoase, generand stari de disconfort si durere, care incep sa iradieze spre membrele inferioare sau superioare, insotite de parestezie, adica amorteala in anumite posturi sau situatii.

Totodata, acesta a adaugat ca: “Afectarea coloanei vertebrale poate fi cauzata si de alti factori precum statul indelungat in picioare, ridicarea sau cararea unor greutati, pozitia vicioasa atat in timpul mersului sau al alergarii, cat si atunci cand stam pe scaun, in banca, la scoala sau la birou.

Toti acesti factori contribuie la aparitia durerii – primul semnal de alarma al organismului si ultima noastra sansa de a mai preveni instalarea unei afectiuni grave.

Daca nu luam nicio masura terapeutica, simptomatologia se va croniciza si va conduce la aparitia discopatiei, adica a acelor modificari la nivelul discurilor intervertebrale, care fie se deplaseaza, fie se deshidrateaza, fie apar fisuri la nivelul lor, iar de aici pana la aparitia unei hernii de disc nu mai este decat un singur pas”, explica Dr. Mihai Baican.

Care sunt simptomele si stadiile herniei de disc?

Hernia de disc apare in momentul in care discul intervertebral se fisureaza dinspre zona de mijloc spre periferie, astfel incat nucleul pulpos poate sa migreze spre exterior, formand un sac hernial.

Acesta va exercita o compresie pe radacinile nervoase, sporind simptomele specifice afectiunii, de tipul durerii sau paresteziei membrelor.

Afectiunea neglijata poate sa conduca la paralizia unui segment, a unui membru sau pierderea controlului asupra unor functii fiziologice. Astfel, in general, hernia de disc cunoaste trei stadii clinice evolutive:

Hernia de disc in stadiul I – pacientul resimte o senzatie de iritare, fiind prezente durerea si amorteala;

Hernia de disc in stadiul II – pacientul resimte o senzatie de compresie cu anestezie si apar modificarile de reflexe;

Hernia de disc in stadiul III – pacientul se afla in imposibilitatea de a mai efectua anumite miscari, manifestand chiar paralizie radiculara.

Cum tratam hernia de disc cu ajutorul ozonoterapiei?

“Pentru tratarea afectiunilor coloanei vertebrale, in general, si a herniei de disc, in particular, sunt indicate infiltratiile locale cu ozon, care au o valoare antiinflamatorie foarte buna si contribuie la regenerarea tesuturilor.

In fazele incipiente, se recomanda 10 sedinte de ozonoterapie, cu o periodicitate saptamanala, prin infiltrarea unor cantitati mici de ozon, subcutanat, in regiunile coloanei vertebrale cu probleme. Tratamentul va conduce la disparitia contracturii musculare, a inflamatiei si a durerii.

De asemenea, tratamentul trebuie insotit si de schimbarea stilului de lucru la birou, prin includerea unor pauze de 10 minute la fiecare ora pentru mobilizarea organismului si realizarea unor exercitii de stretching”, explica Dr. Mihai Baican.

Acesta precizeaza ca in stadiile avansate ale bolii, administrarea de ozon se poate face intervertebral sau intradiscal, obtinandu-se in acest fel rezultate foarte bune pentru cura problemei respective.

In plus, Dr. Mihai Baican atrage atentia asupra faptului ca statul prelungit la birou afecteaza oxigenarea tuturor tesuturilor:

“Respiram ineficient, creierul se oxigeneaza deficitar, iar acest lucru conduce la o serie intreaga de alte simptome: stare de oboseala, disconfort permanent si asa numitul „brain fog”.

In aceasta situatie, putem asocia tratamentului mai sus mentionat si administrarea sistemica de ozon, prin recoltarea a 200 ml de sange intr-un recipient steril, adaugarea unui amestec de ozon si oxigen de concentratie si calitate pura, si reintroducerea acestuia in organism, pe cale venoasa.

Prin aceasta procedura, tot corpul beneficiaza de “infuzia de oxigen” si de efectele acestei terapii, care se traduc printr-o stare generala mai buna, disparitia oboselii, imbunatatirea calitatii somnului, cresterea capacitatii de concentrare, deci un organism care are toate premisele necesare pentru a functiona optim”, afirma Dr. Mihai Baican.

In functie de stadiul herniei de disc, aceasta se poate trata printr-un program personalizat de terapii, ce poate include ozonoterapia, infiltratiile MeaPlasma, cu plasma proprie imbogatita in trombocite, recuperarea medicala prin exercitii specifice de kinetoterapie, dar si utilizarea unor mijloace moderne de fizioterapie, precum terapia Tecar sau laserul de inalta putere.

