Care sunt valorile normale ale colesterolului si ce simptome apar cand e prea mare

Nivelul crescut al colesterolului este una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare si, netratat, creste riscul de infarct sau accident cerebral.

In Romania, peste o treime din populatie este afectata de hipercolesterolemie.

Medicii avertizeaza ca numarul bolnavilor e in continua crestere, in special din cauza regimului alimentar bogat in grasimi si a sedentarismului.

Organismul uman are nevoie de colesterol, rolul sau fiind, printre altele, acela de a asigura integritatea celulelor si de a sta la baza unor diverse procese biochimice.

Insa, exista doua tipuri de colesterol, „rau” (LDL), care se depune pe peretii vaselor de sange, si „colesterolul bun” (HDL), pe care ficatul il poate procesa si apoi elimina din organism.

Nivelul total de colesterol sangvin nu trebuie sa depaseasca valoarea de 200 mg/dl.

Daca aceasta valoare creste, ar trebui sa luam masuri preventive inainte sa se ajunga la un nivel riscant de colesterol (mai mare de 250 mg/dl). Mentinerea ratiei zilnice de grasimi ingerate sub valoarea de 20%, maximum 30% din totalul caloriilor este vitala pentru pastrarea nivelului de colesterol in limite normale.

Ingrosarea vaselor de sange, risc de infarct

Desi poate fi mostenita, hipercolesterolemia este de cele mai multe ori cauzata de alimentatia bogata in grasimi saturate (produse de origine animala, dar si margarina), de lipsa activitatii fizice, dar si de fumat, care scade nivelul de „colesterol bun”.

Pe de alta parte, pacientii care au probleme cu colesterolul nu prezinta niciun fel de simptome, insa in timp acesta se depune pe vasele de sange. Astfel, se instaleaza si ateroscleroza, afectiune ce produce infarctul miocardic. „Ateroscleroza reprezinta o afectiune cronica.

Din pacate, fluctuatiille de risc pe termen scurt provoaca evenimente acute, cum ar fi infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral”, explica Gheorghe Andrei Dan, medic la Clinica de Medicina Interna si Cardiologie, din cadrul Spitalului Clinic Colentina.

In acest sens, afectiunile conexe pot fi prevenite daca pacientii isi verifica regulat valoarea colesterolului prin intermediul analizelor de sange.

Bine ar fi ca toti cei care au depasit varsta de 20 de ani sa faca aceasta analiza macar o data la patru-cinci ani. Persoanele care se stiu insa cu un nivel crescut al colesterolului trebuie sa urmareasca anual nivelul acestuia, iar recomandarea pentru analize o va da medicul de familie sau medicul specialist.

In ceea ce priveste medicatia ce poate tine sub control nivelul colesterolului, specialistii spun ca statinele sunt cele mai eficiente si cele mai frecvent folosite medicamente.

„Prevenirea complicatiilor cardiovasculare vizeaza controlul lipidic, tensional si ponderal.

In controlul lipidic, tratamentul cu statine este prima optiune conform ghidurilor internationale, capabil sa reduca rata de progresie a placii de aterom, responsabila de aparitia aterosclerozei”, subliniaza Nicolae Hancu, medic la Centrul Clinic de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice din Cluj-Napoca.

