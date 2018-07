Care sunt zonele din Iasi unde vor fi montate defibrilatoare publice noi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciul Voluntar de Ambulanta (SVAIS), conform parteneriatului incheiat cu Primaria Municipiului Iasi, a demarat actiunea de identificare si inlocuire a defibrilatoarelor publice vechi cu unele noi, astfel, in urma actiunii desfasurate de catre personalul SVA, au fost identificate 4 din cele 5 defibrilatoare publice amplasate de municipalitate in anul 2013. Locatiile acestor defibrilatoare in acest moment sunt: 1. Centrul de Cartier Tatarasi 2. Cinema Dacia - Cartierul Alexandru Cel Bun 3. Piata Unirii - Editura Humanitas 4. Parcul Copou - Casa de Cultura ”Mihai Ursachi” 5. Parcul Nicolina - Punctul RCS&RDS (aparat neidentificat la fata locului). Locatiile unde vor fi amplasate noile defibrilatoare sunt: 1. C ...