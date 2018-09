Care va fi intrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei

Coalitia pentru familie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ordonanta de Urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost adoptata astazi in sedinta de Guvern. ”Referendumul pentru revizuirea Constitutiei in forma adoptata de Parlament va avea loc pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 si 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a cetatenilor cu drept de vot. Intrebarea adresata alegatorilor la referendum va fi "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", intrebare la care alegatorii trebuie sa raspunda cu da sau nu. De asemenea, avand in vedere timpul scurt ramas pana la votare, actele normative adoptate stabilesc dimensiunile bule ...