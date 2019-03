Carmen Bruma mai spulbera un mic: Sportul nu te slabeste! 

carmen bruma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un intreviu pentru DCNews, Carmen Bruma a spulberat mitul slabitului prin sport si a vorbit despre incercarea de a pierde in greutate dupa 35 de ani, dar si despre dietele personalizate. "Sportul nu te slabeste" "Nu slabesti de la sport. Punct! Asta este un mit. Dai jos kilograme si fara sport. Daca tu faci sport, iti permiti sa mananci mai mult fara sa te ingrasi, vei avea o musculatura mai tonifiata si masa musculara mai mare, care arde grasimea, iti intensifica metabolismul. Din acest motiv, doua persoane care au aceeasi greutate pot arata total diferit si pot manca total diferit, in functie de compozitia corporala. Daca eu, sa zicem, am o masa musculara mai mare, imi permit sa m ...