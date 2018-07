Carmen Dan a vorbit despre moartea sotului. Ce s-a intamplat, detalii de ultima ora

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit despre moartea sotului ei si cum a trecut peste acest moment trist din viata sa, intr-un interviu acordat unui post tv de stiri, amintind si de toate jignirile pe care a trebuit sa le suporte in urma decesului. La inceputul acestei luni, sotul ministrului Carmen Dan a fost gasit fara viata, in casa. In acest caz, a fost deschis dosar penal de moarte suspecta. Revenind la interviu, Carmen Dan sustine ca singurul lucru pentru care a rezistat acuzatiilor aduse in urma decesului sotului sau a fost copilul. Fiul ei i-a dat puterea sa mearga mai departe desi au fost momente in care s-a revoltat. ”Mi-e greu sa vorbesc. Face parte din acea pauza pe care mi-am construit-o pe ...