Carmen Dan, anuntul momentului! Mai multi jandarmi sunt suspecti de fapte penale

Jandarmi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Interne, Carmen Dan si seful DSU, Raed Arafat, participa astazi la sedinta Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august. In cadrul intalnirii, Carmen Dan da explicatii despre interventia jandarmilor in fata comisiei de aparare din Camera Deputatilor. „Am precizat, prezenta mea in minister a fost doar in ideea de a-mi asuma aceasta responsabilitate si pe mandatul meu as face apel la memoria dumneavoastra. Exista o rutina a manifestarilor publice. In mandatul meu am traversat aceasta situatie. Au mai fost adunari publice in care mie mi s-a parut normal si responsabil ca ministrul sa fie in minis ...