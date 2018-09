Carmen Dan bate cu pumnul in masa: Imi asum! - Se modifica legea privind organizarea protestelor

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, marți, în cadrul audierii în Comisia de Apărare din Senat, că își asumă modificarea legii privind adunările publice, pentru că aceasta trebuie "adusă în actualitate", fiind din 1991, scrie Mediafax.

"Eu cred că este necesar să se intervină legislativ să aducem în actualitate o lege din 1991. Și îmi asum acest demers. Și sper ca în Parlament să dezbatem împreună să servească realităților și trebuie să aruncăm un ochi pe legislație așa încât orice misiunea structurilor statului să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării", a declarat Carmen Dan, în cadrul audierii din Comisia de Apărare din Senat.

Legea nr. 60 din 1991 privind organizarea și desfașurarea adunărilor publice prevede, la articolul 1, că "libertarea cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri si de a participa la acestea este garantata prin lege. Asemenea activitati se pot realiza numai pasnic si fara nici un fel de arme. Adunarile publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si altele asemenea - ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege".

