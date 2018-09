Carmen Dan: "CEX-ul este singura structura statutara care poate sa-mi ceara sa parasesc mandatul"

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti seara ca va continua mandatul de ministru si singura structura care i-ar putea solicita sa renunte la aceasta functie este Comitetul Executiv al PSD. Carmen Dan a afirmat ca in situatia in care i-ar solicita Comitetul Executiv al PSD, ar renunta "fara absolut nicio rezerva" la functia de ministru de Interne. "Eu zic ca fiecare are raspunderea lui. Eu cred ca mi-am asumat aceasta responsabilitate si este de datoria mea sa merg pana la capat. Atat timp cat stiu ca nu am gresit, atat timp cat imi cunosc foarte bine limitele mandatului, cred ca este o datorie de onoare sa continui ceea ce am inceput. Pana la urma, ministrul de Interne a ...