Carmen Dan, despre intervenția Jandarmeriei in Piața Victoriei: Nu am ce sa-mi reprosez!

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, marţi, referindu-se la intervenţia jandarmilor din Piaţa Victoriei, de vineri seară, că nu are ce să-şi reproşeze şi că Jandarmeria şi-a coordonat toată intervenţia sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piaţă. „Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru […]