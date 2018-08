Carmen Dan, dupa violentele din Piata Victoriei: „Nu am ce sa-mi reprosez”

carmen dan

Ministrul Afacerilor interne Carmen Dan a afirmat ca nu are ce sa-si reproseze dupa incidentele violente de vineri seara din Piata Victoriei, cand peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

„Ce am transmis sambata ramane de actualitate. In ultima vreme, am auzit multe inventii, ca as fi constituit diverse celule, comitete. Cred ca sunt unii care isi doresc sa scape cu orice chip de ministrul de Interne si de Guvern. (…) Nu mi-am depasit in niciun fel competentele.(…) Nu am ce sa-mi reprosez. Am facut ce trebuia sa faca un ministru responsabil”, a declarat, marti dimineata Carmen Dan, potrivit HotNews.

Ministrul de interne a precizat sefii misiunilor operative au fost in Piata, iar Jandarmeria si-a coordonat interventia sub supravegherea unui procuror militar.

Anterior, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca interventia jandarmilor la protestul de vineri, 10 august, a fost una justificata.

Parlamentarii ar putea sa o audieze pe Carmen Dan in legatura cu interventia jandarmilor la protestul din 10 august, soldat cu peste 400 de raniti.

Vineri seara, jandarmii au intervenit in forta, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa protestatarii anti-PSD, avand aprobarea Prefectului Capitalei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.