Carmen Dan ii raspunde lui Augustin Lazar: Tot cere. Instanța e cea care decide declasificarea de urgența. Cererea e in analiza unei comisii a MAI

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține, referitor la apelul procurorului general de a declasifica mai multe documente privind intervenția la protestul din 10 august, că instanța poate dispune desecretizarea de urgență.Ministrul precizează că solicitarea lui Augustin Lazăr este în analiza unei comisii a MAI, care ar putea decide declasificarea parțială.

"Procurorul general tot cere, poate sa ceara, noi vom raspunde. Nu a fost nicio cerere care sa fie amanata sau sa intampine greutati din parte conducerii MAI. Am si expus toate demersurile sa nu ne acuze nimeni ca prejudiciem sau ingreunam ancheta. Referitor la declasificare, cred ca e de ajuns sa ne uitam în Codul Penal, e un articol acolo care zice ca instanta e cea care decide declasificarea de urgenta atunci când considera ca informatiile sunt utile , poate dispune declasificarea totala, partiala. Noi am expus de ce unele documente puse la dispozitie au nivel de clasificare, nu sunt claficate de ministru, insa si aceasta cerere a procurorului general e in analiza unei comisii a MAI si daca va dispune in sensul declasificarii partiale a unor date din raport sau a celorlalte documente depuse, vom proceda in consecinta", a declarat Carmen Dan.

Referitor la ancheta privind protestul, Carmen Dan a precizat că deocamdată nu fost citată: "Nu mi-e teamă, unui om care nu a greșit cu nimic nu are de ce să-i fie teamă".

Citeste si Judecătorii le cheamă la Tribunal pe femeile din PSD care cer daune unei publicații de satiră: Iubita lui Liviu Dragnea, declarații pe 26 octombrie

"Tot ce am avut noi la dispozitie, la nivel de analiza sau informatii, am pus la dispozitia parchetelor iar Jandarmeria, in actiunea de la DIICOT, a depus tot ce presupune, in scris, analiza, informatie, asa incat procurorii sa aiba cadrul legal", a mai precizat Dan.