Carmen Dan: In orice stat european, unde sunt conflicte violente mai frecvente ca in Romania, statul intervine in forța

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sâmbătă, că jandarmii nu vor răspunde oamenilor politici, ea precizând că va prezenta în cadrul CSAT aspectele care ţin de siguranţa naţională, referitoare la mitingul de vineri, dacă i se va solicita acest lucru. În plus, ministrul a atras atenția că ceea ce s-a întâmplat vineri seara, la