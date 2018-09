Carmen Dan, incoltita dupa sedinta CExN. Important lider PSD: "Trebuie sa isi asume responsabilitatea"

Marian Oprisan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus sambata, in CExN de la Neptun, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, „trebuie sa isi asume responsabilitatea” daca s-au comis erori legate de interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din 10 august. Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut sambata, in dezbaterile din CExN al PSD legate de protestele antiguvernamentale din 10 august, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa isi asume responsabilitatea daca s-au comis erori la interventia jandarmilor in Piata Victoriei. „Nu stiu daca este adevarat ce s-a zis aici legat de d-na Dan, dar daca e asa, sa isi asume responsabilitatea", a spus Oprisan in CExN al PS ...