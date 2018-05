Carmen Dan, mesaj pentru Klaus Iohannis: "Premierul Viorica Dancila nu va demisiona din functie"

Carmen Dan si Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele PSD Carmen Dan, ministrul de Interne, afirma ca premierul Viorica Dancila nu va demisiona din functie. Sustine, de asemenea, ca cererile repetate ale presedintelui Klaus Iohannis ca prim-ministrul sa-si dea demisia sunt “atacuri la adresa guvernului” in contextul in care “2019 este an electoral, un an in care presedintele Iohannis isi doreste un al doilea mandat si atunci este nevoit sa faca opozitie coalitiei care detine majoritatea in Parlament”. Vezi si: Rovana Plumb ii da o replica DURA presedintelui Klaus Iohannis: ''Sa ne lase...'' “Presedintele Romaniei (...) considerand ca are monopol pe politica externa, cea ...