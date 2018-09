Carmen Dan nu se teme ca va fi acuzata in cazul protestului din 10 august

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri că nu se teme că va fi pusă sub acuzare în dosarul penal legat de modul în care au intervenit jandarmii la protestul din 10 august. Întrebată de jurnalişti, la finalul unui eveniment de la Academia de Poliţie, dacă se teme că va fi pusă sub acuzare în acest dosar, Carmen Dan a precizat: "Nu. Unui om care nu a greşit cu nimic nu are de ce să îi fie teamă". Carmen Dan a subliniat că nu a fost citată până acum la Parchet. "Nu, iarăşi nu. Dacă voi fi citată sâmbătă sau duminică, vă anunţ, vă promit", a spus ministrul de Interne. Procurorii militari au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care au intervenit jandarmii în timpul protestului din 10 august. Peste 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protest. Pe 21 septembrie, şefi din Jandarmerie şi un secretar de stat din Ministerul de Interne au fost citaţi la Parchetul General pentru a li se aduce la cunoştinţă că au calitatea de suspect în dosarul privind protestul din 10 august, ei fiind cercetaţi pentru mai multe infracţiuni în legătură cu intervenţia jandarmilor. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: Carmen Dan: Cererea Parchetului General de declasificare a unor documente referitoare la protestul de pe 10 august - în analiza unei comisii a MAI