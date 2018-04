Carmen Dan: Pensionarii din MAI iși vor primi pensiile inainte de Paște

ShareTweet Minstrul Carmen Dan a anunțat, pe pagina de socializare, că pensionarii din cadrul ministerului pe care-l conduce își vor primii pensiile înainte de sărbătorile de Paște. „În ultima perioadă am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne în care se reclama faptul că taloanele de pensie aferente lunilor ianuarie, februarie și martie ale anului în curs încă nu au fost primite. După cum știti, numărul de pensionări din ultimul an a fost mult mai mare față de cel obișnuit, lucru care a dus la o schimbare majoră în ceea ce privește procedura de distribuire a taloanelor de pensie în acest prim trimestru din 2018. Dacă anul trecut s-a procedat, în condițiile legii, la achiziția directă a serviciilor de imprimare și împachetare a plicurilor, în 2018 a fost necesară conform legislatiei in vigoare, o alta procedură de achiziție a acestor servicii, din cauza numărului considerabil mai mare de pensionari. Aceasta licitație a fost realizată în luna ianuarie, imediat dupa alocarea bugetară. Firma declarată câștigătoare a licitației organizată de către Casa de Pensii MAI a trimis toate taloanele la Poșta Română în vederea distribuirii lor către titulari. Așadar, în prezent, depinde de Poșta Română cât de repede vor fi distribuite taloanele! Ministerul Afacerilor Interne ține legătura cu Poșta și cu firma câștigătoare a licitației ca totul să se urgenteze. De asemenea, este important de precizat că în toată această perioadă, Casa de Pensii MAI a eliberat și eliberează în continuare adeverințe la solicitarea pensionarilor. Așa cum am fost informată de către conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite înainte de sărbătorile de Paște, după cum urmează: cei care au conturi bancare vor primi pensia în data de 5 aprilie, iar ceilalții vor primi în funcție de livrările făcute de Poșta Română”, a scris Carmen Dan, pe Facebook. ShareTweet