Carmen Dan se dezvinovațește: ministrul de Interne nu coordoneaza intervențiile Jandarmeriei

Ludovic Orban, la o terasa langa Guvern, in timpul protestelor. VIDEO Președintele PNL, Ludovic Orban, susținătorul lui Klaus Iohannis la un al doilea mandat de președinte, se află, la această oră, la un local, însoțit de mai multe persoane, chiar lângă Guvernul României, unde, cel mai probabil, pune la cale strategia de comunicare politică. La scurt timp după declara ...

Ministrul Sanatații ii viziteaza pe cei cinci raniți in urma protestelor Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, i-a vizitat sâmbătă pe cei cinci răniţi în urma violenţelor din Piaţa Victoriei care ...

Unul dintre agresorii femeii jandarm care a ajuns in stare grava la spital ar fi fost identificat Unul dintre agresorii femeii jandarm care a fost bătută crunt la Protestul diasporei ar fi fost identificat și se numește Cătălin. Polițiștii îi caută și pe ceilalți huligani care au lovit-o pe femeia în vârstă de 23 de ani. Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a dat primele vești despre starea de sănătate a jandarmului. "(…). Femeia […]

Avem dovada ca violențele din Piața Victoriei au fost planuite. Partidele din Opoziție sunt complice Violențele din Piața Victoriei au fost premeditate, iar partidele din Opoziție sunt complice. O dovadă în acest sens a fost prezentată, sâmbătă, de părintele Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției. Potrivit lui Chris Terhes, Cezar Cristian Fanaru, un USR-ist acti ...

Bianca Dragușanu s-a afișat la piscina cu un alt barbat decat Tristan Tate! Dacă relația cu Tristan Tate este precum "alba-neagra", azi e, mâine nu mai e, Bianca Drăgușanu știe măcar un lucru sigur! Și anume să se distreze. Blonda a mers la piscină, dar nu singură, ci însoțită de un tânăr misterios. Bianca Drăgușanu a devenit foarte discretă în ceea ce privește relația cu Tristan Tate, și […]

Tariceanu: „Evenimentele de ieri au fost și rezultatul incitarilor la violența susținute de lideri politici" Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a transmis, sâmbătă, un mesaj de suport pentru Jandarmerie și Poliție și a criticat declarațiile președintelui Klaus Iohannis și liderilor Opoziției, afirmând că acestea nu au făcut decât să crească tensiunea din spațiul public. "Am urmărit cu multă îngrijorare protestele violente care au avut loc pe parcursul zilei de ieri […]

INCAIERARE intre evrei si arabi in piscina unui hotel din Bucuresti. Trei cetateni israelieni, retinuti Evrei şi arabi din Israel, ÎNCĂIERARE într-o piscină din Bucureşti. Femeie aruncată îmbrăcată în piscină. Vezi imagini de la scandalul care a trimis trei cetăţeni israelieni în Arestul Poliţiei Române

Adrian Natase IZBUCNEȘTE dupa violențele de ieri: 'Dorim o guvernare prin „maidane” sau revolutii colorate?' Analiză la rece făcută de Adrian Năstase, fost premier al României după violențele de ieri de la protestele, din Piața Universității."Suntem în Anul Centenarului, iar nevoia de unitate şi solidaritate a societăţii româneşti este profund disturbată de escaladarea violenţei, de la formele simbolice/ve ...