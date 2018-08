Carmen Dan susține ca nu a vorbit cu prefectul in ziua protestului: Am primit informari pe tot parcursul zilei, conform prevederilor legale

Carmen Dan susține că nu a vorbit cu prefectul Capitalei în ziua de 10 august, în ziua protestelor violente, menționând că a avut acces la informații conform legii.

"În jurul prânzului, am ajuns la minister și discutăm neapărat de niște rapoarte, nu s-au întocmit niște note scrise care au ajuns pe masa ministrului, conform fluxului informațional, ministrul a primit informări pe tot parcursul zilei prin Direcția Generală de Management Operational. Am făcut precizarea că nu am vorbit cu doamna prefect în cursul zilei de 10 august", a spus Carmen Dan

Referitor la ordinul de evacuare a pieței, Carmen Dan a precizat: " Am primit informația pe fluxul informațional pe care vi l-am precizat, conform prevederilor legale, după ce s-a semnat ordinul de restabilire".