Carmen Dan sustine ca jandarmii au fost coordonati in Piata Victoriei de un procuror militar. Parchetul Militar o contrazice

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut marti, referindu-se la interventia jandarmilor din Piata Victoriei, de vineri seara, ca nu are ce sa-si reproseze si ca Jandarmeria si-a coordonat toata interventia sub supravegherea unui procuror militar care a fost in piata. Insa prim-procurorul Parchetului Militar o contrazice si sustine ca niciun procuror militar nu a fost in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor.