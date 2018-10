Carmen Dan vorbește despre remanierea sa: 'Am privit lucrurile astea cu detașare, nu e o miza personala'

Carmen Dan nu se teme de o eventuală remaniere din echipa premierului Viorica Dăncilă! Ministrul de Interne spune că postul pe care îl ocupă în cel de-al treilea executiv de la alegerile legislative nu are o miză personală. La România TV, Carmen Dan a lăudat-o pe Dăncilă și a vorbit despre relația bună pe care o au.

În plus, Dan a precizat că atmosfera din actualul guvern e mult mai bună decât în precedentele două, în care Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au fost premieri.

Citește și: Sumă URIAȘĂ! Cât l-a costat pe Borcea nunta cu Pelinel

Nu aș putea să spun că am o temere că voi fi remaniată. Am privit lucrurile astea cu detașare, nu e o miză personală. E dorința de a-mi îndeplini mandatul cât pot de bine. E necesară o evaluare, sunt suficiente luni de mandat pentru ca prim-ministrul să aibă o astfel de evaluare. Dacă e de părere că lucrurile trebuie să fie îndreptate, poate să propună unele măsuri. Eu am o comunicare bună cu prim-ministrul. Ne cunoaștem foarte bine, relația noastră e una corectă. Avem un premier foarte receptiv. Nu a existat o situație în care să vreau să vorbesc cu dânsa, să îi împărtășesc anumite greutăți și să nu fie receptivă. E un om bun și un bun coleg. Atmosfera care e acum în Guvern, și o spune un om care a fost în 3 guverne, e indiscutabil mai bună decât în celelalte două. ”, a spus Carmen Dan.

Citește și: A greșit grav, din nou! Cum s-a făcut de râs Viorica Dăncilă luni .