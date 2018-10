Carmen de la Salciua a facut anuntul, cand nu se astepta nimeni: „Am plans de fericire”

Carmen de la Salciua traverseaza o perioada extrem de frumoasa din punct de vdere muzical, pentru ca tocmai a lansat o melodie ce este pe placul tuturor.

Orice artist este extrem de fericit atunci cand vede ca oamenii ii iubesc si ii apreciaza muzica. Desi pe plan amoros lucrurile nu sunt chiar roz, Carmen de la Salciua se bucura de un succes rasunator pe piata muzicala, datorita celei mai recente melodii pe care a lansat-o. Si, pentru ca mereu impartaseste totul cu fanii sai, artista a facut la fel si acum. Pe Instagram, Carmen de la Salciua a postat un mesaj extrem de emotionant pentru fanii sai, prin intermediul caruia si-a aratat recunostinta pentru acestia.

„Sunt fericita sa impartasesc cu voi fiecare moment bun sau mai putin bun din viata mea...va multumesc ca ma simt iubita ...va multumesc ca imi aratati asta in fiecare zi... Ma bucur ca melodia e pe placul vostru ...stiu ca nu pot multumi pe toata lumea dar ma straduiesc sa iasa totul cat se poate de bine ! Voi vedeti in mine ce eu poate nu am vazut niciodata!

Am primit atatea mesaje de nu le mai stiu numarul ,am plans de fericire ! Ma simt o invingatoare si nu atat prin melodii cat prin faptul ca va am aproape pe voi !

Va multumesc e putin!

Daca as putea m-as intalni personal cu fiecare ,daca as putea as asculta fiecare poveste de viata ,fara sa obosesc ...

Va iubesc Atat !” a scris Carmen de la Salciua, pe Instagram.

