Carmen de la Salciua, mesaj neasteptat pentru soacra! Are legatura si cu sotul ei, Culita! „Ce fel de femeie se… ” Ce se intampla intre cele doua femei:

Carmen de la Salciua are o familie exemplara. Este casatorita cu cantaretul Culita Sterp, iar familia lui este si a ei, iar acest lucru se vede. Ieri, soacra artistei si-a serbat ziua de nastere. La fel ca in fiecare an, primii care i-au urat ”La multi ani!” au fost fiul si nora sa. Atat Carmen, cat si Culita au tinut sa ii spuna si public sarbatoritei cat de mult o iubesc.

Cantareata se intelege foarte bine cu familia sotului ei. Ba mai mult, soacra este a doua mama pentru ea, iar artista a tinut sa o felicite in mod public de ziua ei. Mesajul artiste este unul emotionant si vine insotit cu o fotografie cu cele doua, de la nunta artistei, care a avut loc anul trecut pe 21 septembrie.

„Sigur pe parcursul vietii… te-ai gandit cui ii vei fi soacra, la ce fel de femeie se va opri fiul tau, si pe cine va alege sa ii fie alaturi toata viata. Poate te-ai rugat la Dumnezeu sa gaseasca pe cineva pe care sa il iubessca neconditionat! Cand era copil ai fost cea mai frumoasa femeie pentru el, si asa vei ramane pentru totdeauna. Prima iubire si cea mai mare slabiciune. Sigur vor fi zile in care el va tanji dupa atentia si iubirea pe care doar o mama i le poate da. Eu nu pot sa fiu chiar asa, insa va asigur ca ii voi fi alaturi in orice moment, il voi incuraja sa isi urmeze visele, si il voi iubi! Multumesc pentru toate sfaturile tale si multumesc ca mi-ai daruit cel mai de pret cadou: barbatul alaturi de care imi voi petrece tot restul vietii. La multi ani, mama soacra!”, i-a transmis Carmen soacrei sale.

Nici Culita Sterp nu a uitat sa ii spuna mamei sale cat de mult o iubeste. „La multi ani frumosi si sanatosi, MAMA noastra scumpa si iubita! #49dePrimaveri! Dumnezeu sa te tina sanatoasa si fericita langa noi, cel putin inca atatia ani! Iti multumim pentru ca ne-ai adus pe lume, ai avut grija de noi, ne-ai oferit toata dragostea sincera de mama si ne-ai crescut mari! Cred ca nu ti-a fost usor cu toti, dar ce a fost mai greu s-a dus, si sunt sigur ca simti o bucurie imensa cand ne vezi pe toti la masa stiind ca am crescut sub ochii tai! Speram ca Dumnezeu sa randuiasca in asa fel incat, in curand, sa fii si bunica, sa te bucuri si de nepoti si sa le oferi si lor aceeasi dragoste curata cu care ti-ai crescut copiii! Te iubim mult, MAMA, si iti vom fi mereu aproape!”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.

Carmen de la Salciua si Culita Sterp, un cuplu de succes

Carmen si Culita s-au cunoscut, in urma cu mai bine de 2 ani, la un botez, iar de atunci traiesc o poveste de dragoste. Cei doi cred ca a fost dragoste la prima vedere. Culita Sterp a cerut-o pe Carmen in casatorie intr-un mod inedit, chiar de ziua indragostitilor. In fata a sute de persoane, prieteni, rude, barbatul indragostit a luat microfonul ca sa se faca auzit de toti cei prezenti si si-a strigat alesa inimii. Dupa cateva minute de imbratisari si lacrimi de emotie, tanarul i-a pus, in sfarsit, si inelul pe deget. Anul trecut pe 21 septembrie, cei doi au hotarat sa faca si pasul cel mare: nunta. Au avut o nunta de vis, cu peste 500 de invitati, iar dansul mirilor a fost cantat chiar de artist. Datorita ei s-a apucat de muzica, iar acum au sute de concerte pe an atat in tara, cat si peste hotare.

