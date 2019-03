Carmen de la Salciua, reactie dura la adresa lui Culita Sterp! ”Atat”

Carmen de la Salciua nu mai vrea sa auda de Culita Sterp, indiferent de momentul sau de discutia pe care o are, cea mai sexy cantareata de muzica populara fiind, la modul evident, satula pana peste cap sa auda numele celui care ii va deveni fost sot peste cateva saptamani.

Aflata in mijlocul unui divort cat se poate de dificil, Carmen de la Salciua este decisa sa uite definitiv de cel care i-a fost partener de viata si de scena, Culita Sterp.

Mai mult decat atat, satula sa tot fie atacata de cel care ii va deveni fost sot, Carmen de la Salciua a decis sa spuna lucrurilor pe nume in legatura cu acesta, mai ales dupa ce, de-a lungul ultimelor luni, a suferit tot felul de atacuri pentru care il crede responsabil pe acesta. Doar ca, pare-se, senzuala cantareata nu reuseste sa scape de Culita Sterp asa de usor cum si-ar dori, iar fiecare postare a ei este interpretata de fanii pe care ii are ca avand legatura cu viitorul fost sot. Doar ca, pare-se, frumoasa cantareata de muzica populara s-a cam saturat si a izbucnit la adresa unuia dintre cei care i-au comentat pe Instagram, la postarea legata de noua ei piesa, o melodie pe care a anuntat-o ca fiind ”de suflet”, cu un videoclip pe masura.

”Dedicata lui Culita Sterp”, a fost comentariul care a scos-o din sarite pe Carmen de la Salciua. ”As vrea sa incetati din a mai asocia tot ce cant cu o situasie din trecut! Eu cant si melodii de tristete, si melodii de fericre pentru cei care se regasesc in ele! ATAT!”, a fost replica pe care Carmen de la Salciua a dat-o curiosilor.

Carmen de la Salciua are un iubit

Chiar daca, de-a lungul ultimelor luni au evitat sa se afiseze impreuna, mai ales ca artista trece printr-un divort dificil de Culita Sterp, Carmen de la Salciua si Cosmin au decis sa nu se mai ascunda. Astfel, acum ceva vreme, cei doi au fost surprinsi tinandu-se de mana in timp ce se intorceau de la aeroport dupa ce, probabil impreuna, au petrecut cateva zile departe de nebunia si de stresul pe care il are cea mai senzuala cantareata din muzica populara din cauza divortului de Culita Sterp. ”Dupa ce m-am despartit de Culita Sterp, dupa cateva luni, am inceput o relatie. El, mai intai, mi-a fost amic, ma consola. E bland, e bun si mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adica liniste, bucuria de a avea un sprijin adevarat langa mine. El nu vrea sa profite nicio secunda de mine, prefera sa fie discret, nu vrea sa se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afisam, preferam sa ne traim, in liniste povestea”, a spus Carmen de la Salciua despre barbatul care l-a inlocuit pe Culita Sterp.

