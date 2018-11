Carmen de la Salciua si Culita Sterp, din nou impreuna. Avem imaginile

Lovitura pentru Cehia inainte de marea finala a Fed Cup, in fata Statelor Unite Echipa nationala a Cehiei la tenis feminin, din cadrul Fed Cup, a primit o mare lovitura inaintea marii finale a editiei 2018, cu Statele Unite, campioana en-titre.

Reactia liberalilor dupa ce Ciolos a criticat PNL: Domnul tehnocrat face jocul PSDragnea Liberalii au inceput sa reactioneze duminica, dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a criticat o parte din partidele din tara afirmand ca avem o clasa politica veche care refuza sa vada ca tara s-a schimbat, liderul acestei clase fiind Partidul Social Democrat, insa aici se incadreaza si Partidul Nat ...

Marius Franțescu, polițistul BCCO din Pitești care și-a impușcat copilul și apoi s-a sinucis, a lasat trei bilete de adio Marius Franțescu, polițistul BCCO din Pitești care și-a împușcat copilul și apoi s-a sinucis, a lăsat trei bilete de adio, numai că niciunul dintre ele nu explică motivele care au dus la omorârea unui copil nevinovat. Chiar dacă tocmai divorțase de soția sa – politist, la rândul ei -, Marius Franțescu nu ar fi trebuit […] The post Marius Franțescu, polițistul BCCO din Pitești care și-a împușcat copilul și apoi s-a sinucis, a lăsat trei bilete de adio appeared first on Cancan.ro.

Raul Mures va fi navigabil pe 60 de kilometri, intre judetele Alba si Hunedoara | FOTO Râul Mureş va fi navigabil pe 60 de kilometri, între judeţele Alba şi Hunedoara, iar ambarcaţiunile uşoare vor putea fi închiriate din opt localităţi, unde se vor amenaja şi lagune turistice cu pontoane de acostare – debarcare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

E ALERTA in PNL: Raluca Turcan cauta oamenii care negociaza cu Dacian Cioloș pentru daramarea guvernului PSD - ALDE Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe câte voturi ne putem baza din p ...

Codrin Stefanescu reactioneaza inaintea CEx-ului: Voi cere explicatii Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, duminica, despre ce se va intampla, luni, in sedinta Com...

Dr. Oz iți recomanda cele mai sanatoase 12 plante care te vindeca la domiciliu Celebrul Dr. Oz îți recomandă 12 plante care te pot ajuta atat in cazul indispozitiilor, a congestiei nazale sau a indigestiei. In plus, vei descoperi ca unele dintre aceste plante te pot ajuta sa scapi de acnee, diabet sau chiar unele forme de cancer. 1. Trandafirul Petalele de trandafir con ...

Constanta. Cum a ajuns un sofer cu masina pe scarile falezei de la Cazino O imagine postată astăzi pe pagina de Facebook "Parchez ca un bou - Constanta" a stânit amuzamentul internauţilor. "A parcat perfect" este mesajul ataşat de fotografie în timp ce alt utilizator a comentat "A vrut să vadă marea mai de aproape". Nu se şt ...

Dacian Ciolos: PNL refuza cu obstinatie sa se reformeze. Asteapta sa cada PSD si ei sa le ia locul/ REACTIE: Ii "miroase" PNL, dar sta in tribune si sparge seminte Dacian Cioloş a scris, duminică pe Facebook, că PNL se află în zona vechii clase politice, refuzând "cu obstinaţie" să se reformeze şi să se alăture MRÎ, într-un proiect de schimbare a societăţii româneşti. Acesta a adăugat că liberalii doar aşteaptă "să cadă PSD natural şi ei să le ia locul".